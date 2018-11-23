Фигурист Самарин занял промежуточное второе место на этапе Гран-при

Во французском Гренобле начался заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу представили мужчины.

По ее итогам промежуточное второе место занял россиянин Александр Самарин, он получил за свой прокат 90,86 балла. Лидирует пока что американец Джейсон Браун с результатом 96,41 балла, а на третье место вышел его соотечественник Натан Чен - 86,94.

Отметим также, что еще один представитель России, Дмитрий Алиев, после короткой программы идет на девятом месте. Его результат составил 75,15 балла. Произвольную программу спортсмены представят в субботу.

Этап в Гренобле завершится 25 ноября, а с 5 по 9 декабря в Ванкувере состоится финал Гран-при.