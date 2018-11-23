Илюмжинов: Наблюдая за матчем Карлсена и Каруаны, можно заснуть

Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной привлекает внимание во всем мире, но пока в нем нет большой интриги. Об этом "РГ" сказал шестой президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, поделившись также мнением, кто в итоге может стать победителем.

Кирсан Николаевич, какие впечатления у вас оставляет чемпионский матч, где была сыграна уже 10-я ничья подряд?

Кирсан Илюмжинов: Завтра исполняется 23 года с того дня, как я возглавил ФИДЕ, за это время мы неоднократно проводили матчи за мировую шахматную корону и боролись с "гроссмейстерскими ничьями", когда партия заканчивалась мирно уже на пятом-шестом ходу. Они ведь мастера и играют не только для себя, но и для миллионов и миллионов зрителей. И когда я открывал такие матчи, то говорил шахматистам, что это как театр двух актеров. Народу нужно хлеба и зрелищ, жертв, искрометных ходов, что в свое время показывал Михаил Таль - король быстрых партий. Конечно, сейчас в Лондоне мы видим боевые ничьи, но хотелось бы побольше интриги. Жалко.

Проще говоря, это скучная игра?



Кирсан Илюмжинов: Да, заснуть можно. Но никто не хочет рисковать. Карлсен - шахматный вундеркинд, он вырос на моих глазах. Он, кстати, в 2005 году был моим номинантом и вне очереди играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске, как и Сергей Карякин за год до того в Триполи. Так вышло, что два моих номинанта годы спустя сошлись в поединке за мировую шахматную корону, и два года назад мы видели очень острый матч. А Каруана - машина. Вся его жизнь - это шахматы, он живет ими 24 часа в сутки. Он очень собранный, у него железные нервы. И я не удивлюсь, если в конце концов именно Каруана этот матч выиграет и станет чемпионом мира.