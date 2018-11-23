"Йокерит" завершил серию домашних матчей поражением от "Барыса"

Финский "Йокерит" завершил серию из четырех домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ подряд, выиграв три из них. В заключительной игре "джокеры" в серии буллитов уступили "Барысу" 1:2.

До этого "Йокерит" на "Хартвалл Арене" разобрался с "Северсталью", "Локомотивом" и "Авангардом". Однако с казахстанскими "барсами" "шуты" в итоге сладить не смогли, хотя, несомненно, казались фаворитами этой встречи.

Если первая 20-минутка осталась безголевой, то в начале второго периода вперед вышли гости - это Алихан Асетов вырвался на рандеву с голкипером "Йокерита" Райаном Запольски и переиграл его. Подопечные Лаури Марьямяки смоги отыграться лишь на 52-й минуте благодаря голу Брайана О’Нилла.

В овертайме соперники выявить победителя не смогли. А в серии буллитов игроки обеих команд допустили по два промаха, прежде чем Дарен Диц точным броском принес победы "Барысу", и это при том, что казахстанская команда не досчиталась в матче пятерых основных хоккеистов - Брэндона Боченски, Джесси Блэкера, Мэтта Фрэттина, Андре Петерссона и Патриса Кормье.

"Йокерит", таким образом, прерывал серию из четырех побед, но это не помешало команде сохранить третье место в Западной конференции, набрав 44 очка. Следующим соперником "шутов" будет московское "Динамо", эту игру финская команда проведет 26 ноября на выезде.

Возвращаясь к предыдущим домашним матчам "Йокерита", отметим, что команда Лаури Марьямяки начала серию игр на своем льду уверенной и "сухой" победой над "Северсталью". Та встреча завершилась со счетом 4:0, а главным героем матча стал Йеспер Йенсен, оформивший дубль.

Затем последовала трудовая победа над "Локомотивом" со счетом 4:3. Уже к 11-й минуте хозяева вели 2:0, но "железнодорожник" сумели сравняться еще до первого перерыва. После Пекка Йормакка вновь вывел "джокеров" вперед, а решающей стала шайба Алекса Гранта, на нее ярославские хоккеисты смогли ответить лишь голом Брэндона Козуна. В составе "Йокерита" по голу и по результативной передаче записали в свой актив Йормакка и О’Нилл.

Наконец, в ярком и сверхрезультативном матче "шуты" победили "Авангард" - 7:4. Примечательно, что все семь шайб у хозяев забросили разные хоккеисты, но наиболее результативным оказался тот же О’Нилл, оформивший ассистентский хет-трик. Еще две передачи записал на свой счет Сакари Маннинен, а Джефф Плэтт забросил шайбу и отметился результативной передачей. Следующий домашний матч команда из Хельсинки проведет 2 декабря, соперником "джокеров" станет братиславский "Слован".