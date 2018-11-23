Кабмин утвердил прогноз социально-экономического развития страны

Прогноз социально-экономического развития нашей страны до 2036 года утвержден кабмином. Об этом сообщается на сайте правительства.

В частности, как ранее отмечалось, прогноз предусматривает рост ВВП до 3,2-3,3 процента, укрепление курса рубля, стабилизация инфляции на уровне четырех процентов, цены на нефть в 2025-2030 годах будут составлять примерно 60 долларов за баррель. Демографическая ситуация после 2024 года должна улучшиться.

Вместе с тем правительство поручило уточнить отдельные положения прогноза. В частности - соответствие прогнозу на 2019 - 2021 годы, динамику показателей сферы информации и связи в структуре ВВП; тарифную политику, показатели, определяющие соотношение реальной заплаты и пенсии.