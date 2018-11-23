Какие задачи ставит Лукашенко перед строительной отраслью

На достижение положительной динамики ориентирует белорусский лидер строительную отрасль РБ, которая, по его словам, "относится к числу ключевых и во многом определяет состояние экономики", сообщает его пресс-служба. Соответствующие задачи глава государства поставил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.

Президент сориентировал участников совещания, прежде всего, на решение проблемных вопросов в строительном комплексе спустя пять лет, как в этой сфере была принята новая нормативно-правовая база.

Критика неизменно составляет креативное ядро выступлений Александра Лукашенко. И на республиканском совещании он не изменил своей тактике, подвергнув суровому анализу проектирование социальных объектов. "Не нужно зацикливаться на типовом проектировании. Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", - убежден президент. Типовыми в них, по его мнению, могут быть только технология, отдельные конструктивные элементы, узлы и детали, из которых они будут собираться.

Он высказал претензии и к качеству и срокам разработки проектной документации. Оратор заметил, что часто проектирование объектов растягивается на годы. "Сейчас в Беларуси строится порядка восьми тысяч объектов. Из них с превышением нормативного срока - половина", - констатировал глава государства, потребовав принять "необходимые меры по повышению ответственности разработчиков за качество проектной документации и сроки ее подготовки".

Важнейшими задачами строительной отрасли по-прежнему являются и развитие кадрового потенциала, подчеркнул президент. К сожалению, уточнил он, "за пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?" - задал вопрос Лукашенко. Он отметил, что правительство так и не предприняло мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств. Он напомнил кабинету министров, что "рост экспорта строительных услуг - важнейшая задача" чиновников. Хотят специалисты работать за границей - пусть трудятся. "Однако не только на благо своих семей, но и на благо страны", - пояснил свою позицию президент.

У работников строительной отрасли всегда была, есть и будет работа. Они принимают участие в развитии всех секторов экономики, и при хозяйственном подходе, ответственном отношении к выполнению поставленных задач заработки им гарантированы, не сомневается Лукашенко. Он предложил "прекратить плакать о недостатке хороших специалистов". Путь один, убежден президент, - "сократить на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдать эти деньги строителям. Другого пути нет".

Правда, Лукашенко предостерегает и от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат. Стоимость возводимого жилья глава государства назвал важнейшим вопросом. "Задачей правительства остается сохранение формулы "один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы", - заявил руководитель, но одновременно предупредил: "Достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же".

Коснулся президент и одной из злободневных тем - коррупции в отрасли, заявив о недопустимости смягчения ответственности за аналогичные преступления. "Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", - предупредил он. Лукашенко обратил внимание на лазейку в законе, когда коррупционеров сначала лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - жестко предупредил белорусский лидер. Он дал понять, что на этот счет уже даны указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше", - резюмировал Александр Лукашенко.