Кирсан Илюмжинов: Лагно не хватило везения в финале женского ЧМ

Российская шахматистка Екатерина Лагно не смогла завоевать титул чемпионки мира, на турнире в Ханты-Мансийске уступив на тай-брейке китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Нашей спортсменке не хватило везения - такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал шестой президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

- Хорошо, что в Ханты-Мансийске руководство сосредоточено не только на профессиональных шахматах, но и поддерживает детские, любительские шахматы. И то, что там прошел женский чемпионат мира, не удивляет. Он был организован, как всегда, на высоком уровне. Я знаю, что участницы турнира довольны и питанием, и проживанием, даже несмотря на то, что там холодно, - сказал Илюмжинов. - В финале, конечно, болели за Катю Лагно - талантливая шахматистка, сильная, хорошо играет позиционно. Но, наверное, сказывается развитие китайских шахмат в последние десятилетия. Их женская сборная выигрывает олимпиады, они становятся чемпионками мира. Там очень сильная женская школа. Что ж, наверное, Кате чуть-чуть не повезло.

По словам Кирсана Николаевича, выход в финал - в любом случае, достижение для Лагно. К тому же, она добилась такого результата в непростой личной ситуации - совсем недавно она в четвертый раз стала мамой.

- Хотел поздравить ее с прибавлением в семействе. И то, что она стала вице-чемпионкой мира, все равно здорово. Молодец и умничка, мои ей искренние поздравления, - заключил Илюмжинов.