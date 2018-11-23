Конькобежка Качанова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ

Российская конькобежка Дарья Качанова завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира в японском Томакомае. Она финишировала третьей на дистанции 500 м.

Наша спортсменка показала результат 38,820 секунды. Первой стала хозяйка соревнований Нао Кодайре со временем 38,030 секунды. Второй к финишу пришла Ванесса Херцог из Австрии.

Совсем немного не дотянула до тройки Ольга Фаткулина, отстав от Качановой лишь на 0,1 секунды. Еще одна россиянка Ангелина Голикова стала шестой.

Ранее сегодня бронзовым призером этапа стала женская сборная России в командной гонке. Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова показали время 3:2,690 секунды. Первыми также стали японки, а второе место оказалось у канадской команды.