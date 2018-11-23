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23.11.2018,  
13:44
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Крепкий орешек: саудовцы нанесли три авиаудара по танку Т-72С в Йемене

Авиации возглавляемой Саудовской Аравией коалиции понадобилось применить три боеприпаса, чтобы вывести из строя Т-72С. В Сети появилось видео с места, где все происходило.

Экипаж принадлежащего йеменским хуситам танка попытался укрыть свою боевую машину под одной из эстакад. Однако цель все же была обнаружена и подверглась атаке. Одна из бомб обрушила часть конструкции неподалеку от "семьдесят второго", две других (или это были управляемые ракеты) попали уже непосредственно в бетон над танком.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В результате Т-72С засыпало обломками, и он получил повреждения. Экипаж, по всей видимости, сумел эвакуироваться.

Это уже второй зафиксированный факт вывода из строя танка данной модификации в ходе продолжающегося несколько лет вооруженного конфликта, в который вовлечены йеменские группировки и находящиеся под саудовским руководством войска нескольких государств. Первая потеря была зафиксирована в начале сентября текущего года.

Всего на вооружении армии Йемена насчитывалось около трех десятков Т-72С, которые впервые "засветились" боях лишь в декабре 2017 года.

Действующая в небе над этим расположенным на юге Аравийского полуострова государством авиация саудовской коалиции достаточно часто уничтожает бронетехнику, но речь идет в основном об устаревших Т-55 и Т-62.

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