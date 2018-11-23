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23.11.2018 20:29
Рубрика: Экономика

Кудрин призвал не отказываться от доллара

Текст: Евгений Гайва

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает нецелесообразным и даже рискованным полный отказ России от использования доллара в международной торговле. Об этом он заявил на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Напомним, ранее Минфин, Минэкономразвития и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики.

"Российский рубль - менее стабильная валюта, чем любая другая. Для мировых расчетов требуется более стабильная единица измерения. Рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рублях - это дополнительные валютные риски и это, по сути, налог. То есть вопрос, готовы ли мы, уходя от доллара, платить особый дополнительный налог за эту безопасность", - сказал Алексей Кудрин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По мнению главы Счетной палаты, ситуацию обостряет непростая геополитическая ситуация. Если бы она была более стабильной, можно было бы выбирать альтернативные системы расчетов с международными партнерами. Однако, при этом все же необходимо усиливать влияние национальной валюты, признал Кудрин. Предприятия сами могут выбирать валюту для расчетов в международной торговле. Кроме того, надо накапливать доллары, потому что за рубли не купить современные технологии, а также не продать их. "Определенная пропорция наших заработков в долларах нам необходима. Возможность ухода от доллара имеет свои границы", - сказал он, добавив, что быстрой дедолларизации ждать не стоит.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финансовых рынков и создание систем передачи информации между банками.

Бизнес-сообщество, которое высказывалось в отношении плана дедолларизации, отмечало, что принципиально не против усиления роли рубля, но не поддерживает возможные запреты на использование доллара. Более того, с учетом последних тенденций, дедолларизация в какой-то степени может пройти в разных странах, вступивших в торговую войну с США, естественным путем, отмечают эксперты.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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