Лукашенко поручил решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение двух лет ликвидировать очередь многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такое поручение кабинету министров и региональным властям РБ он дал 23 ноября на республиканском семинаре - совещании, посвященном повышению эффективности строительного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет", - отметил белорусский лидер. По его словам, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тысяч. Повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало текущего года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч, а почти 7 тысяч стоят на очереди более трех лет.

Президент назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству "вместе с банками определить необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидировать образовавшуюся очередь и выйти на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом №13".