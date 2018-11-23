Лукашенко потребовал пересмотреть программы жилищного строительства

Пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций, предложил 23 ноября президент Александр Лукашенко на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, информирует его пресс-служба.

Президент с сожалением констатировал, что рынок арендного жилья в РБ пока развивается медленными темпами. За шесть лет его введено только 745 тысяч квадратных метров, что едва составляет два с половиной процента от общего объема. Лукашенко сослался, в частности, на немецкий опыт, где эта цифра приближается к 60 процентам, а в Швейцарии - 71%.

"Как показывает практика, у нас оно тоже очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - напомнил глава государства. По его словам, строительство такого жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси. "При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце", - добавил белорусский лидер.

Он акцентировал внимание и на необходимости лучшего планирования территорий, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для жизни людей. По словам главы государства, низкая востребованность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни. "Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру", - потребовал белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание на такие крупные города, как Барановичи, Бобруйск, Молодечно, Орша, которые, по его мнению, тоже должны стать местом притяжения людей. "В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки", - считает президент. Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.

До середины 2019 года президент предложил решить вопрос и с завершением строительства сверхнормативных жилых домов, высказав обеспокоенность ситуацией в этом вопросе. В настоящее время таких домов в Беларуси 35. "Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане", - подчеркнул глава государства. Он потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство. "Крайний срок - первая половина 2019 года", - уточнил он финальные цифры ввода в эксплуатацию жилья.

Президент поручил Комитету госконтроля и Генпрокуратуре проанализировать ситуацию в данном вопросе и принять необходимые решения.