Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который сравнивает цены на товары на различных интернет-площадках.

"Проект Товары Mail.ru будет закрыт 24 декабря 2018 года", - отмечается в сообщении, которое распространила компания.

С 23 ноября сервис приостанавливает прием заявок на регистрацию новых участников и закрывает прием платежей.

Закрытие проекта связано со снижением популярности подобных сервисов, отметили в компании. К тому же на этом рынке работает немало конкурентов. Есть, как успешные российские, так и зарубежные интернет-агрегаторы, позволяющие сравнивать стоимость услуг и цен на товары.