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Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

23.11.2018,  
23:13
Текст:  Евгений Гайва
Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который сравнивает цены на товары на различных интернет-площадках.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Проект Товары Mail.ru будет закрыт 24 декабря 2018 года", - отмечается в сообщении, которое распространила компания.

Фото: Depositphotos.com
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Фото: depositphotos.com
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С 23 ноября сервис приостанавливает прием заявок на регистрацию новых участников и закрывает прием платежей.

Закрытие проекта связано со снижением популярности подобных сервисов, отметили в компании. К тому же на этом рынке работает немало конкурентов. Есть, как успешные российские, так и зарубежные интернет-агрегаторы, позволяющие сравнивать стоимость услуг и цен на товары.

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