Медведев призвал усилить контроль за сферой беспилотников

В пятницу на совещании у главы правительства обсуждали будущее транспортного комплекса в связи с активным внедрением в него цифровых технологий. Можно покупать электронные билеты, проходить онлайн-регистрацию на рейсы, пользоваться системами навигации и через приложение в телефоне вызывать такси.

"Скоро, вполне вероятно, обыденными станут и беспилотный транспорт, и интеллектуальные системы управления транспортными потоками, и "умные" дороги, которые самостоятельно способны отслеживать, например, те же самые нелегальные перевозки, и многое другое, что еще совсем недавно и даже сегодня кажется фантастикой или полуфантастикой", - заглянул премьер в будущее.

Сложно было когда-то предположить, что беспилотным летательным аппаратам найдется применение в сельском хозяйстве и строительстве, и сферы их использования будут расширяться, как и сам парк беспилотников. Важно, чтобы этот рост не был абсолютно неконтролируемым, чтобы полеты были безопасны для людей и инфраструктуры, указал Медведев. "Для этого нужна система их мониторинга и, конечно, специалисты, которые будут обеспечивать их работу, имею в виду работу, направленную на позитивные цели, - в сельском хозяйстве, в стройках", - добавил глава кабинета министров.

Полностью цифровыми должны стать грузоперевозки, заявил Дмитрий Медведев: "Бумажные накладные, декларации точно должны уйти в прошлое. Оплата пошлины, оформление таможенных документов также должны быть электронными. В значительной степени они уже во многих местах стали таковыми". "Цифра" должна дать возможности для выбора оптимальных способов доставки грузов, планирования маршрутов в зависимости от загрузки дорог, отслеживания местонахождения и состояния грузов.

В пассажирские перевозки пассажирские технологии тоже активно внедряются. "Есть предложение по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров", - сказал глава правительства. Он поручил внедрять цифровые решения для людей с ограничениями по здоровью, которым они могут быть особенно полезны.