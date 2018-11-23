Медведев призвал усилить контроль за сферой беспилотников

Новости

Назван возраст "колыбели человечества" 15:40
Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России 15:37
Метро Москвы организует распродажу к "черной пятнице" 15:36
Дело практики: улучшенные стальные часы Casio G-Steel 15:31
В Крыму посоветовали Порошенко выучить азбучную истину истории 15:27
Совфед одобрил закон об электронном военном билете 15:26
В Оренбуржье из-за хлопка газа пострадал человек 15:26
Владимирского врача осудили за операцию без очков 15:22
Январский мороз придет в Москву в ноябре 15:18
В петербургском детсаду восемь детей заболели сальмонеллезом 15:12
Найден способ "общаться" с умершими через соцсети и мессенджеры 15:11
Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре 15:11
В Петербурге задержан вандал, закрасивший блокадную надпись 15:02
Крыму продлили особый период в сфере градостроительства 14:56
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле 14:53
Крымчане станут меньше платить за воду после дифференциации тарифа 14:49
Воссоздан облик знаменитого убийцы XIX века 14:49
Совфед одобрил закон о налоговых льготах для меценатов 14:48
В Беловежской пуще туристы смогут посетить городище бронзового века 14:45
Видео: На Ямале рабочий вступил в борьбу с ветром 14:29
Белорусские школьники сделали сайт о военной поэзии на русском языке 14:28
На Урале школьница обратилась к юристам за защитой от родителей 14:20
В Казани выбрали самую красивую студентку России 14:15
Рыбак из Мурманска выловил в море "кричащего червя" 14:11
Песков рассказал, почему Путин решил задержаться в Крыму 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 15:20
Рубрика: Власть

Медведев призвал усилить контроль за сферой беспилотников

Текст: Владимир Кузьмин
В пятницу на совещании у главы правительства обсуждали будущее транспортного комплекса в связи с активным внедрением в него цифровых технологий. Можно покупать электронные билеты, проходить онлайн-регистрацию на рейсы, пользоваться системами навигации и через приложение в телефоне вызывать такси.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Скоро, вполне вероятно, обыденными станут и беспилотный транспорт, и интеллектуальные системы управления транспортными потоками, и "умные" дороги, которые самостоятельно способны отслеживать, например, те же самые нелегальные перевозки, и многое другое, что еще совсем недавно и даже сегодня кажется фантастикой или полуфантастикой", - заглянул премьер в будущее.

Сложно было когда-то предположить, что беспилотным летательным аппаратам найдется применение в сельском хозяйстве и строительстве, и сферы их использования будут расширяться, как и сам парк беспилотников. Важно, чтобы этот рост не был абсолютно неконтролируемым, чтобы полеты были безопасны для людей и инфраструктуры, указал Медведев. "Для этого нужна система их мониторинга и, конечно, специалисты, которые будут обеспечивать их работу, имею в виду работу, направленную на позитивные цели, - в сельском хозяйстве, в стройках", - добавил глава кабинета министров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему для беспилотных авто не хватает трех законов робототехники

Полностью цифровыми должны стать грузоперевозки, заявил Дмитрий Медведев: "Бумажные накладные, декларации точно должны уйти в прошлое. Оплата пошлины, оформление таможенных документов также должны быть электронными. В значительной степени они уже во многих местах стали таковыми". "Цифра" должна дать возможности для выбора оптимальных способов доставки грузов, планирования маршрутов в зависимости от загрузки дорог, отслеживания местонахождения и состояния грузов.

В пассажирские перевозки пассажирские технологии тоже активно внедряются. "Есть предложение по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров", - сказал глава правительства. Он поручил внедрять цифровые решения для людей с ограничениями по здоровью, которым они могут быть особенно полезны.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд России допустил продажу единственного жилья должников
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма
Впервые опубликовано видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии