МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу

В Москве ожидают от Вашингтона взвешенных и обдуманных действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента МИД РФ Владимира Ермакова.

Дипломат напомнил, что у России всегда есть ответы на любой ход событий, поэтому США следует трезво оценивать положение дел.

"Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", - подчеркнул Ермаков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности порвать с ДРСМД, о желании наращивать ядерный потенциал своей страны и размещать американские ракеты на территории Европы. В ответ российский лидер Владимир Путин напомнил Европе, что, соглашаясь принять установки США, они сами оказываются в опасности ответного удара.