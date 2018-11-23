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Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров

Новости
    23.11.2018, 11:47
Текст:   Олег Усков

49-летний советский, российский актер, режиссер, телеведущий и продюсер Михаил Пореченков, официально благословивший называть его Миша Крым, провел мастер-класс для слушателей Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

После чего пообщался с прессой, оценив деятельность своих коллег, рассказав о своих детях и любимых фильмах.

Фото: youtube.com
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В частности сообщив, что его старшая дочь Варвара, которая снималась с отцом в боевике "День Д", не захотела продолжать актерствовать и сейчас учится в Голландии на менеджера - "осваивает бизнес". Зато сын Владимир окончил Щепкинское училище и теперь служит вместе с Михаилом в Московском художественном театре имени Чехова, пока - в стажерской группе. При этом гордый отец заявил, что у сына ролей уже больше, чем у него.

Как Пореченков рассказал "Вечерней Москве", однажды они с сыном встретились на одной съемочной площадке и Михаил, посмотрев, как Владимир работает, посоветовал тому всё же поднабраться ещё опыта в театре. Ведь, как говорится, "у театра право первой ночи, а после - уже кино, а потом - и телевидение".

Кстати, о театре. На вопрос, справится ли Владимир Машков, с которым Михаил снимался в сериале "Ликвидация", с руководством театром ушедшего весной Олега Табакова, Пореченков ответил, что Машков - "очень талантливый артист и режиссер". Причем в кино до конца не виден его "высочайший профессиональный уровень". Тогда как в театре - все как на ладони. "Сейчас Владимир порой агрессивно защищает свою позицию в театре. Но я думаю, что он научится быть и дипломатичным, и гибким", - говорит Михаил. Выразив убежденность, что из коллеги "получится очень хороший руководитель театра".

На вопрос же, кого из кинематографистов он считает гением, Михаил назвал две фамилии: Никиты Михалкова, заместителем которого он был в Союзе кинематографистов, и Тарковского. Своим любимым фильмом назвав "Пять вечеров" Михалкова - с Людмилой Гурченко в главной роли.

Плюс Михаил отметил "Собибор" - режиссерский дебют Константина Хабенского, который, по мнению Пореченкова, сделал по-настоящему пронзительный фильм. "В каждом кадре видно, сколько сердца и боли вложил режиссер и исполнитель главной роли в эту картину", - считает актер.

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