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23.11.2018 02:29
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Министерство обороны сообщает новые данные об активности у границ России. За неделю российские истребители из состава дежурных сир ПВО четыре раза поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей.

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Такие данные опубликовала газета Вооруженных сил "Красная звезда". Разведку в районе границ РФ вели десять летательных аппаратов. Военное ведомство подчеркивает, что воздушное пространство нашей страны нарушено не было.

Отмечается также, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 145 летных смен на 53 аэродромах.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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