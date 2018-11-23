Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ

Министерство обороны сообщает новые данные об активности у границ России. За неделю российские истребители из состава дежурных сир ПВО четыре раза поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей.

Такие данные опубликовала газета Вооруженных сил "Красная звезда". Разведку в районе границ РФ вели десять летательных аппаратов. Военное ведомство подчеркивает, что воздушное пространство нашей страны нарушено не было.

Отмечается также, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 145 летных смен на 53 аэродромах.