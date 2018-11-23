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23.11.2018 12:09
Рубрика: Общество

Минпросвещения прокомментировало идею ввести психолога для учителей

Текст: Ксения Колесникова
В министерстве просвещения прокомментировали общественную инициативу ввести в школах должность специального психолога для учителей.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Министерство разделяет подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Утверждены стратегически важные документы - Концепция развития психологической службы в системе образования и профессиональный стандарт "Педагог-психолог". На базе  Российской академии образования создан Федеральный ресурсный центр психологической службы, введен институт главных внештатных психологов на уровне федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

Фото: depositphotos.com
Работу учителей в школах оценят по-новому

Напомним, должность штатного психолога для учителей предложила ввести в российских школах председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В письме, которое было направлено министру просвещения, предполагается, что психологи помогут педагогам решать проблемы в отношениях с учениками.

Время работы с психологом может быть включено в рабочее время учителя. Это может быть системное обучение по работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания и другими ребятами.

По мнению Волынец, эта мера позволит ослабить напряженную обстановку в школах, снизить количество конфликтов и улучшит условия работы учителей.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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