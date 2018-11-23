Минск и Москва утвердили план мероприятий в транспортной системе СГ

Комплекс проблем, связанных с перспективами развития транспортного сообщения внутри Союзного государства, обсужден 23 ноября в российской столице на 17-м заседании координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы. Об этом сообщили сегодня БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций РБ. Поводом для заседания комиссии, которое прошло с участием министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака и его российского коллеги Евгения Дитриха, стал XII Международный форум и выставка "Транспорт России".

"Стороны отметили важность углубления интеграции в сфере транспорта в рамках Союзного государства, а также утвердили план мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы СГ на 2019-2021 годы", - сообщили в Минтрансе Беларуси.

А накануне состоялась встреча руководителей уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза в области транспорта, во время которой были подведены итоги проделанной в 2018 году работы, а также обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия. Анатолий Сивак принял участие и в XXXVIII заседании координационного транспортного совещания стран СНГ, на котором обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в области транспорта.

Кроме того, на полях выставки "Транспорт России" министр транспорта и коммуникаций РБ провел встречу с начальником Узбекского агентства автомобильного транспорта, во время которой стороны сверили часы по выполнению пунктов дорожной карты, подписанной премьер-министрами двух стран по итогам визита президента Беларуси в Узбекистан в сентябре текущего года.