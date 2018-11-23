Минтранс предложил поэтапный переход для систем бронирования

В России планируется поэтапный ввод требований к автоматизированным системам бронирования и продажи авиабилетов.

Так сказали в Минтрансе, отвечая на вопрос "РГ" о возможных сроках введения требования по хранению персональных данных в России при бронировании и покупке авиабилетов.

Перевозчикам будет дано почти два года на то, чтобы полностью переформатировать свои системы. Сами требований могут вступить в силу с 1 января 2020 года, но до 31 октября 2021 года перевозчикам дадут возможность перенести данные на сервера, которые должны находиться на территории России. Это позволит минимизировать технологические сбои при продаже и покупке билетов и снизить потери бизнеса.