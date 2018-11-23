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23.11.2018 18:19
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил поэтапный переход на новые правила продажи авиабилетов

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В России планируется поэтапный ввод требований к автоматизированным системам бронирования и продажи авиабилетов и других технологических процессов в гражданской авиации, пояснили "РГ" в Минтрансе, отвечая на вопрос о возможных сроках введения требования по хранению персональных данных в РФ при бронировании и покупке авиабилетов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Перевозчикам будет дано почти два года на то, чтобы полностью переформатировать свои системы. Сами требования могут вступать в силу с 1 января 2020 года, но до 31 октября 2021 года перевозчикам дадут возможность переносить данные на сервера на территорию России, отлаживать их работу.

Это позволит минимизировать технологические сбои при продаже и покупке билетов и потери бизнеса.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
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