Минтранс предложил поэтапный переход на новые правила продажи авиабилетов

В России планируется поэтапный ввод требований к автоматизированным системам бронирования и продажи авиабилетов и других технологических процессов в гражданской авиации, пояснили "РГ" в Минтрансе, отвечая на вопрос о возможных сроках введения требования по хранению персональных данных в РФ при бронировании и покупке авиабилетов.

Перевозчикам будет дано почти два года на то, чтобы полностью переформатировать свои системы. Сами требования могут вступать в силу с 1 января 2020 года, но до 31 октября 2021 года перевозчикам дадут возможность переносить данные на сервера на территорию России, отлаживать их работу.

Это позволит минимизировать технологические сбои при продаже и покупке билетов и потери бизнеса.