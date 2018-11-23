Минтранс представит законопроект о смешанных перевозках до конца года

Минтранс до конца года внесет в правительство доработанный законопроект о прямых смешанных (комбинированных) перевозках пассажиров.

Он позволит пассажирам использовать сквозной билет на несколько видов транспорта, чтобы доехать до пункта назначения. Документ упорядочивает работу различных операторов в одной перевозке, отметил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании по цифровой трансформации транспортного комплекса.

До последнего времени этот законопроект двигался не очень быстро, так как перевозчики не могли решить вопрос: кто несет ответственность перед пассажиром, если на каком-то этапе перевозки возникает сбой. Например, транзитный пассажиров не смог попасть на поезд, потому что вовремя не вылетел самолет.

Цифровая платформа транспортного комплекса позволит внедрить сквозной билет и объединить все сервисы и массивы данных. Платформа выступит в качестве агрегатора данных о транспорте, сказал министр.