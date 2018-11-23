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23.11.2018 20:43
Рубрика: В мире

Молдавские депутаты спасли московский самолет от разгерметизации

Текст: Юрий Когалов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Несколько молдавских депутатов спасли самолет от разгерметизации. ЧП могло произойти в результате дебоша на борту во время рейса Москва - Кишинев: один из пассажиров попытался на высоте 10 тысяч метров открыть дверь. Об этом рассказал газете "Аргументы и факты в Молдове" один из героев - парламентарий Григорий Новак.

"Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать", - рассказал депутат.

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По его словам, у беспокойного пассажира резко менялось настроение из-за каких-то семейных проблем. В результате мужчину пришлось связать ремнями безопасности.

"Мы поговорили с ним, успокоили, попытались отговорить от злого умысла, а после развязали руки", - рассказал Новак.

Он отметил, что паники на борту не возникло, поскольку все происходило предельно тихо и спокойно.

"Никогда не думал, что я и мои коллеги попадем в подобную ситуацию", - признался парламентарий.

В аэропорту дебошира забрала полиция. Авиакомпания Air Moldova пока данный инцидент не прокомментировала.

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