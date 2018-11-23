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23.11.2018 19:20
Рубрика: Экономика

ОНФ: Ипотечники смогут временно сократить платежи вдвое

Текст: Надежда Толстоухова

Банк России поддержал предложение экспертов Объединенного народного фронта (ОНФ) по защите прав ипотечных заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Фото: depositphotos.com
Как можно облегчить возврат ипотечного долга

Речь идет о том, что в законе будет закреплен механизм, который позволит людям на время уменьшить платежи по ипотеке. "При стремительно растущем рынке жилищных кредитов этот механизм особенно необходим", - считает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Так, предлагается обязать банки на срок от полугода уменьшать платеж заемщика вполовину, если он столкнулся с объективными финансовыми трудностями. "В большинстве случаев полугода заемщику бывает вполне достаточно для решения проблем, которые мешали ему продолжать в полном объеме обслуживать ипотеку. Для того чтобы исключить возможные злоупотребления этим правом, предлагается ограничить периодичность предоставления такой возможности клиенту. Для добросовестных заемщиков период составит пять лет", - рассказал Климов.

Он добавил, что снижение ежемесячной выплаты будет происходить за счет продления срока обслуживания кредита. "В конечном итоге гражданин все заплатит и общая сумма переплаты будет немножко больше, потому что срок расчетов по ипотеке удлинится. В этом смысле экономическая составляющая для банка останется прежней", - пояснил Климов.

Экономика Недвижимость Ипотека
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