ОНФ: Регионы выделяют слишком мало средств на оплату услуг социальных НКО

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел исследование в 42 регионах России и выяснил, что социально ориентированные НКО часто не получают от местных властей в полном объеме средства за оказанные населению услуги, сообщает пресс-служба движения.

"Одна из самых серьезных проблем, которые сегодня беспокоят некоммерческие структуры, связана с финансированием", - рассказала член регионального штаба ОНФ в Москве, доцент кафедры управления информационными процессами РАНХиГС Оксана Коротеева.

В местных бюджетах закладывается недостаточно средств на возмещение НКО за оказанные услуги, и эти деньги не поступают к ним вовремя. "То есть организации оказывают услуги на сумму больше той, которую им потом сможет возместить бюджет. 15 % участников опроса пожаловались, что с момента оказания услуги прошло уже больше полугода, а компенсация так и не поступила. Получается, что у НКО нет средств, и они не могут стабильно работать", - отметила она.

Еще одна проблема - крайне низкие, то есть совсем нерыночные тарифы в регионах, по которым организации получают финансовую компенсацию за оказание соцуслуг. Иногда эти тарифы даже не покрывают себестоимость данных услуг. Представители одного из НКО сообщили активистам ОНФ о том, что должны оказывать помощь инвалидам в получении образования и трудоустройстве по тарифу в 3,5 рубля, а помогать родителям детей-инвалидов в обучении навыкам самообслуживания, общения или проведение досуга за 42 рубля за одну услугу.

Никаких специальных кредитных продуктов для социально ориентированных НКО не предусмотрено, они вынуждены получать кредиты в банках на тех же условиях, что малые и средние предприниматели. "Кроме того, если для бизнеса действуют разнообразные меры поддержки на региональном и муниципальном уровнях, то НКО похвастаться этим не могут", - посетовала Коротеева.

В ОНФ считают, что улучшить ситуацию мог бы закон о государственном и муниципальном заказе на социальные услуги. "Сегодня необходимо ускорить принятие этого закона, так как он вводит новый вид финансирования для социально ориентированных НКО", - считает она.

Речь идет о механизме, в котором заложен принцип "деньги следуют за потребителем". То есть средства из бюджета направляются гражданам, а они могут потратить их на конкретный набор госуслуг. Только люди получат не сами деньги, а сертификат на определенную сумму. Поставщики социальной услуги предъявляют полученные сертификаты государственным органам и на этом основании получают оплату за свою работу.

"Таким образом, граждане могут сами выбрать поставщика услуги и "проголосовать рублем" в условиях конкуренции", - считает Оксана Коротеева.

Она напомнила, что такая система уже работает в сфере дополнительного образования - в девяти российских регионах в пилотном режиме действуют своеобразные сертификаты на оплату кружков и секций. К примеру, ребенок хочет заниматься музыкой, но в его школе бесплатно работает только спортивная секция, а музыка есть в Доме творчества, но за плату. В этом случае За семьями закрепляются бюджетные средства, которые они смогут потратить на интересующие их программы дополнительного образования для детей. В эксперименте участвуют Якутия, Бурятия, Татарстан, ХМАО, Вологодская, Тульская, Астраханская, Тюменскаяй области и в Пермский край, рассказали "РГ" в пресс-службе ОНФ.