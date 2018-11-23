Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025

Японский город Осака получил право принять ЭКСПО-2025. Об этом сообщили в Международном бюро выставок, на генассамблее которого сегодня прошло голосование.

"Выборы Японии в качестве принимающей страны World Expo 2025 ознаменовали начало захватывающего путешествия в Осаку", - отметил генсек организации Висенте Гонсалес Лоссерталес. По его словам, представленный проект "имеет сильный резонанс с международным сообществом". "После незабываемого успеха World Expo 1970 мы с нетерпением ждем, когда Всемирная выставка снова оживет в Осаке", - заявил Лоссерталес.

Голосование проходило в два этапа: в первом раунде из борьбы выбыл Баку, во втором Осака обошла Екатеринбург (92 голоса против 61). Для победы было достаточно получить простое большинство.

Всемирная выставка ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В прошлый раз она проходила в 2015 году в Милане. В 2020 году выставку примет Дубай.