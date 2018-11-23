Новости

Экс-глава ЦСКА Барышев арестован на два месяца 20:35
Кудрин призвал не отказываться от доллара 20:29
Три человека пострадали при пожаре на ГСМ-складе в Москве 20:14
Умер автор слов марша "Прощание славянки" 20:10
Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025 20:00
Фигурист Самарин занял промежуточное второе место на этапе Гран-при 19:56
Цены на нефть опустились ниже 59 долларов 19:55
Аджика вошла в список памятников культурного наследия Грузии 19:31
В Подмосковье установят втрое больше камер на дорогах 19:27
В Москве произошел пожар на топливном складе 19:26
ОНФ: Ипотечники смогут временно сократить платежи вдвое 19:20
В Ростове отменили концерт рэпера Скриптонита 19:00
Пробки в Москве достигли девяти баллов 18:46
В Москве обеспокоены ситуацией с захоронениями советских воинов в Литве 18:43
Илюмжинов: Наблюдая за матчем Карлсена и Каруаны, можно заснуть 18:26
Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию 18:25
Выставку Бэнкси арестовали в Брюсселе 18:25
Минтранс предложил поэтапный переход на новые правила продажи авиабилетов 18:19
Экс-глава Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки 17:55
Владимир Бортко прокомментировал слова Cергея Шнурова об Украине 17:50
Израиль рассекретил данные о торпедной атаке своей подлодки 17:48
В Краснодаре задержали адвоката за мошенничество на три млн рублей 17:47
Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре 17:33
На Урале педофила-рецидивиста осудили за убийство школьницы 17:25
Алексей Панин рассказал о том, как он смог бросить пить и курить 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 20:00
Рубрика: Общество

Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025

Текст: Юрий Когалов

Японский город Осака получил право принять ЭКСПО-2025. Об этом сообщили в Международном бюро выставок, на генассамблее которого сегодня прошло голосование.

"Выборы Японии в качестве принимающей страны World Expo 2025 ознаменовали начало захватывающего путешествия в Осаку", - отметил генсек организации Висенте Гонсалес Лоссерталес. По его словам, представленный проект "имеет сильный резонанс с международным сообществом". "После незабываемого успеха World Expo 1970 мы с нетерпением ждем, когда Всемирная выставка снова оживет в Осаке", - заявил Лоссерталес.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Во Франции поддержали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Голосование проходило в два этапа: в первом раунде из борьбы выбыл Баку, во втором Осака обошла Екатеринбург (92 голоса против 61). Для победы было достаточно получить простое большинство.

Всемирная выставка ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В прошлый раз она проходила в 2015 году в Милане. В 2020 году выставку примет Дубай.

Общество Наука ЭКСПО в Екатеринбурге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025
Верховный суд допустил продажу единственного жилья должников
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма