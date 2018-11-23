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23.11.2018 19:17
Рубрика: Власть

Патрушев: Россия неукоснительно выполняет Договор о РСМД

Текст: Иван Егоров
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ответил на вопросы журналистов информационных агентств и корреспондента "Российской газеты", относительно заявления министр обороны США Дж.Мэттиса о том, что Вашингтон единственный, кто выполняет Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Россия его нарушает.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД

Свое заявление он сделал 21 ноября несколько дней спустя после того, как Госдепартамент, опубликовал обширную информацию в оправдание действий Вашингтона по поводу намерений выхода из соглашения. При этом, по заверению американского внешнеполитического ведомства, дальнейшая судьба Договора находится в руках России.

В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД

Николай Патрушев: "Нужно отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами. За многословными объемными рассуждениями о дипломатических шагах Госдепартамента скрывается главное - попытка обвинить Россию в нарушении Договора о РСМД и отвлечь внимание мировой общественности от фактов нарушений, допущенных самими Соединенными Штатами. При этом Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы. К ним относится возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет "Томахок". Дальность стрельбы этих ракет подпадает под ограничения Договора.

Кроме того, США при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывают технологии создания запрещенных Договором ракет средней дальности. Также США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину "крылатая ракета". Важно, что данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов. Указанные озабоченности доведены до помощника Президента США по национальной безопасности Дж.Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
Могерини призвала сохранить ДРСМД

При этом мы напомнили американцам, что российская сторона неизменно предпринимает активные усилия для снятия претензий Вашингтона, внимательно реагирует на все запросы США и представляет исчерпывающие данные, подтверждающие отсутствие нарушений ДРСМД. В завершение хотел бы подчеркнуть, что Россия неукоснительно выполняет и будет выполнять требования Договора о РСМД и не предпримет шагов, которые могли бы привести к нарушению этого двустороннего соглашения. Готовы продолжать предметный деполитизированный разговор с Соединенными Штатами на экспертном уровне по данному соглашению в интересах поддержания стратегической стабильности".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Совет Безопасности Выход США из договора о РСМД Россия и США
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