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23.11.2018 13:55
Рубрика: Власть

Песков рассказал о встречах Путина с Медведчуком

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин проводит встречи с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Не знаю точно, насколько часто, но контакты Путина с Медведчуком, действительно, имеют место", - подтвердил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о детальной повестке этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам", - заметил представитель Кремля.

"Именно благодаря его усилиям были спорадические обмены пленными", - напомнил Песков. "Он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле "всех на всех", но пока не совсем получается. Много трудностей на этом пути, но в этом направлении он работает", - добавил он.

На вопрос, может ли Медведчук быть связующим звеном между президентами Украины и России, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Я не знаю, есть ли в этом потребность на данном этапе, есть ли необходимость в таком связующем звене".

"Что касается президента Украины, то Владимир Владимирович говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос", - напомнил Песков.

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