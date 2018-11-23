Песков рассказал о встречах Путина с Медведчуком

Президент России Владимир Путин проводит встречи с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

"Не знаю точно, насколько часто, но контакты Путина с Медведчуком, действительно, имеют место", - подтвердил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о детальной повестке этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам", - заметил представитель Кремля.

"Именно благодаря его усилиям были спорадические обмены пленными", - напомнил Песков. "Он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле "всех на всех", но пока не совсем получается. Много трудностей на этом пути, но в этом направлении он работает", - добавил он.

На вопрос, может ли Медведчук быть связующим звеном между президентами Украины и России, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Я не знаю, есть ли в этом потребность на данном этапе, есть ли необходимость в таком связующем звене".

"Что касается президента Украины, то Владимир Владимирович говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос", - напомнил Песков.