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Полиция прекратила поиски пропавшего актера из "Улиц разбитых фонарей"

Наше кино
    23.11.2018, 16:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Полиция прекратила поиски пропавшего более недели назад в Тольятти режиссера и актера популярных российских сериалов Олега Куртанидзе.

Как сообщает самарский городской портал 63.ru, артиста, 15 ноября вечером вышедшего из здания Тольяттинского молодежного драматического театра и загадочно исчезнувшего, не выходя на связь с близкими, удалось отследить правоохранителям.

"То, что он жив, это понятно. Его пробили по биллингу. Он ушел с работы, взял билеты на поезд и уехал в Новосибирск", - приводит издание слова директора театра Владимира Коренного. Выразившего надежду, что Куртанизде вернется.

Фото: Валентин Мастюков/ ТАСС
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Что побудило актера на предпринятый шаг, пока неизвестно.

Олег Куртанидзе родился в 1968 году в Апатитах. В 1999-м окончил ГИТИС. Работал в Театре Северного флота в Мурманске и главным режиссером Северодвинского драматического театра. Где поставил, в частности, "Прощание в июне" Вампилова, "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, "Укрощение строптивой" Шекспира.

На экранах дебютировал в девяностые, далее снявшись в ряде остросюжетных сериалов о криминале и силовиках, в том числе: "Маросейка, 12", "Литейный", "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Агент особого назначения", "Легенда для оперши", "Улицы разбитых фонарей", "Метод".

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