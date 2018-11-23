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23.11.2018 04:40
Рубрика: В мире

Помпео: Мы не допустим караваны мигрантов на территорию США

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Соединенные Штаты не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Отмечается, что Помпео находится в тесном контакте с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, а также состоялась его встреча с будущим главой МИД Мексики Марсело Эбрардом и министром внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен по поводу мигрантов, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
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"Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову, караваны не будут допущены в США", - заявил Помпео, подчеркнув, что есть реальная угроза безопасности и правам мигрантов из-за тех, кто хочет их эксплуатировать.

Ранее газета The Military Times сообщила о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу (в том числе, открывая огонь на поражение) и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

С просьбой задержать потоки мигрантов к руководству Мексики обратились власти мексиканского шатата Нижняя Калифорния, расположенного на границе с США. Здесь уже находятся около 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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