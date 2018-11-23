"Реал" сделал заявление по допинг-пробе Серхио Рамоса

Мадридский "Реал" выступил с заявлением относительно слухов о положительной допинг-пробе капитана команды Серхио Рамоса. Клуб подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что после финала Лиги чемпионов-2016/17 в пробе Рамоса были обнаружены следы дексаметазона - запрещенного препарата, облегчающего боль и оказывающего противовоспалительный эффект. Он также положительно влияет на концентрацию.

Подчеркивалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обязывает сообщать об обнаружении в пробах дексаметазона, однако в этом случае уведомления не поступало, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предавать дело огласке не стал, в результате чего и футболист, и врач клуба, который якобы делал инъекции запрещенного препарата, не были наказаны.

"Серхио Рамос никогда не нарушал антидопинговых правил. УЕФА оперативно запросил информацию и закрыл этот вопрос после проверки экспертами ВАДА и собственными специалистами, - сказано в сообщении "Реала". - Что же касается остальной информации, мы не считаем нужным ее комментировать в связи с полной ее бездоказательностью".