Детей из многодетной семьи погорельцев под Рязанью вернули родителям

Совсем недавно восьмилетний Максим Богдан получил награду за взрослый поступок: он вытащил из горящего дома своих младших сестер и брата. А через некоторое время стало известно, что героя вместе со спасенными малышами забрали у родителей и отправили в социально-реабилитационный центр.

Беда случилась в августе. В доме многодетной семьи в деревне Чучково Рязанской области произошел пожар, предположительно - загорелась проводка. Родителей дома не было, и детей пришлось спасать второкласснику. В начале ноября награду Максиму вручила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

В том страшном пожаре погибла полуторагодовалая Сашенька. На помощь погорельцам, у которых не осталось ни одного документа, пришла родственница Людмилы - Евгения. Оно похоронила погибшую малышку и, как продвинутая горожанка (живет в Рязани), осмелилась попросить помощи семье в соцсетях. Но то, что она получила в ответ, находится где-то за гранью разума и сострадания.

"На меня вылили столько грязи, - делится Евгения. - Меня оскорбляли, писали комментарии, от которых у меня шевелились волосы на голове: "Зачем вы им помогаете? Они сами виноваты! Не досмотрели". Это была такая агрессия! Люди сейчас очень жестокие".

Денег Евгения не просила, читала злобные "коменты" и молча собирала вещи. Коллеги приносили ей посуду, одежду, собрали немного денег. Собранное она отвезла погорельцам. На тот момент у семьи уже была крыша над головой. Купили стиральную машину, холодильник. Но вдруг в один прекрасный момент детей забрали органы опеки. Оставили только самого маленького - который родился как раз в те дни, когда старший брат получал награду.

"В деревне их тоже постоянно травили, даже нападали, - рассказывает Евгения. - Называли плохими родителями, отказывали в квартире, говорили "Пусть уезжают, нечего им тут делать". Отца алкоголиком называли. А какой он алкоголик? У него нет российского гражданства, а без гражданства его не берут на работу, и он перебивается подработкой. То могилку выкопает, то забор поправит. А в деревне все знают: могилы копают алкаши. И поди докажи обратное".

Так горькая история про беду превратилась в деревенский булинг. Узнав о ситуации, детский омбудсмен Анна Кузнецова тут же позвонила региональному детскому омбудсмену Екатерине Мухиной и главе региона Николаю Любимову. Ответом на ее беспокойство было решение оказать помощь семье в ближайшее время, а детей возвратить родителям. Детей вернули на следующий же день после звонка Кузнецовой.

Когда корреспондент "РГ" позвонила маме детей, Людмиле Богдан, она, ошалевшая от счастья, могла сказать только "Я сейчас в паспортном столе, детей вернули".

Администрация района заказала для семьи необходимую мебель: шкаф для одежды, письменный стол, обеденную зону, двухъярусные кровати. Когда писалась эта заметка, в их квартире шла сборка мебели. К помощи семье, как рассказали в пресс-службе Анны Кузнецовой, подключились благотворительные организации и бизнес-сообщество, предоставив семье материальную помощь для приобретения предметов первой необходимости, бытовых нужд и одежды. Фонд соцзащиты населения Рязанской области готовит документы для предоставления многодетной семье адресной материальной помощи еще на 50 тысяч рублей. Ситуация в семье остается на контроле Анны Кузнецовой и регионального детского омбудсмена Екатерины Мухиной.

Комментарий

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ:

Максим теперь стал героем дважды. Второй раз он спасает семью, только теперь не от пожара, а от тех, кто должен ее защищать. Разделив семью, кроватей в доме не прибавишь и достатка тоже. В беде нельзя делить, в беде надо делиться и помогать! Я рада, что семья снова вместе, что на беду откликнулось много людей с желанием оказать помощь. Да, ситуация благодаря главе региона и нашему вмешательству разрешилась быстро, но мы обратимся в областную прокуратуру для проверки законности действий органов опеки и попечительства.