Экс-глава Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки

Во Владимире Ленинский районный суд вынес приговор бывшему губернатору Дмитрию Хвостову, который обвинялся в получении взяток.

Экс-глава регона получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 28 миллионов рублей. Также ему запрещено в течение трех лет заниматься политической деятельностью, сообщила ТАСС представитель суда.

Ранее в отношении Хвостова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взяток". По версии следствия, общий размер взяток составил почти 20 миллионов рублей. Подозреваемого задержали в 2016 году в Краснодаре и доставили во Владимир, где поместили в изолятор временного содержания. На автомобили, дома, квартиры, земельные участки Хвостова был наложен арест.

Сегодня Хвостова заключили под стражу в зале суда.