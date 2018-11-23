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23.11.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию

Текст: Иван Петров
К длительным срокам заключения в пятницу приговорил Московский окружной военный суд обвиняемых в подготовке теракта на Кубке конфедераций по футболу (прошел летом 2017 года в РФ).

Согласно приговору, Ибрагим и Адам Гакаевы признаны виновными в подготовке к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Их сообщник Фокшан Голуб отправится в колонию строгого режима на 9 лет. Его кроме подготовки к теракту признали виновным в двух эпизодах незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении оружия. Голуб дополнительно оштрафован на 40 тысяч рублей. Кстати, именно о таких наказаниях для подсудимых ранее просил гособвинитель.

Уроженцы Дагестана 18-летние братья Гакаевы были задержаны 16 июня 2017 года. Их задержали в подмосковном Ступино, когда они направлялись в столицу. Как стало известно позже, мать одного из братьев (они сводные, имеют одного отца, но разных матерей), подумав, что сын пропал без вести, обратилась в полицию. Стражи правопорядка по биллингу мобильных телефонов оперативно нашли и задержали Гакаевых.

В их телефонах силовики обратили внимание на переписку в мессенджере Telegram с неким Фокшаном Голубом. Оказалось, что молодые люди замыслили теракт. Принявший ислам уроженец Молдавии Голуб занимался переделкой оружия - из травматических пистолетов делал боевые. Гакаевы, заинтересовавшись покупкой оружия, вышли на него. Голуба задержали на съемной квартире в Москве. При обыске у него были изъяты маски, пояс, ручная граната РГД-5 и два пистолета.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о предотвращении теракта в период проведения в России Кубка конфедераций.

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