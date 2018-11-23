Январский мороз придет в Москву в ноябре

По расчетам синоптиков, с середины будущей недели в столицу нагрянет арктический холод. Температура воздуха опустится ниже нормы на 7 градусов и станет соответствовать показателям конца января.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу. И если в ближайшие выходные температура воздуха составит от -1 до -4 днем и не ниже -7 ночью, то со среды начнет падать. Днем она может понизиться до -7, а в ночные часы до -16.

Такие значения более характерны для конца января, чем для последних чисел ноября. Но рекордов погода не поставит, ведь самым холодным конец ноября был в 1890-х годах, когда столбик термометра опускался до отметки -28-31 градус. Впрочем, окажется ли верным расчет синоптиков, покажут время и погода за окном.

В ближайшие дни, впрочем, будет вполне комфортно. В субботу возможен небольшой снег, в воскресенье вновь выглянет из-за туч солнце.