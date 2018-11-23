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23.11.2018 12:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как отметят 100-летие Солженицына в России и в мире

Текст: Виктор Носов
11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Александра Солженицына, лауреата Нобелевской премии, автора книг "Раковый корпус", "Архипелаг ГУЛАГ", выдающегося социального мыслителя – одного из ключевых фигур в истории XX века. В честь 100-ого дня рождения запланирован ряд событий как в России, так и во всем мире.

До 2 декабря 2018 года в Выставочном зале федеральных архивов открыта историко-документальная выставка "Солженицын и "Новый мир", подготовленная Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ).

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Экспозиция посвящена одной из самых ярких и драматических страниц истории нашей страны второй половины ХХ века - публикации в журнале "Новый мир" повести А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича" (ноябрь 1962 г.), а также событиям, предшествовавшим ее появлению на страницах журнала и последовавшим после выхода повести в свет.

26 ноября в родном городе Солженицына в Кисловодске пройдет торжественное открытие памятника Солженицыну. Работу несколько лет назад создал известный российский скульптор Зураб Церетели. Долгое время памятник стоял в галерее художника, а теперь отправится покорять городское пространство. Художники и искусствоведы оценивают работу положительно. В этот же день для жителей Кисловодска откроют восстановленный храма Святого Пантелеймона, в котором крестили новорожденного Саню Солженицына.

Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже

7, 8, 9 декабря в Москве состоится премьера на Камерной сцене Большого театра оперы Александра Чайковского "Один день Ивана Денисовича". Опера была написана в 2009 году для Пермского театра оперы и балета. Либретто, над которым работали Чайковский и режиссер Георгий Исаакян, содержит исключительно авторский текст без единого добавления. На музыку положен даже лагерный словарь, который писатель приводит в конце произведения. Музыка оперы была создана всего лишь за два месяца, это очень короткий срок. Язык Солженицына музыкален, и композитор опирался именно на него. Опера решена как пронзительная лирическая драма о жизни главного героя и о человечности, которую возможно сохранить даже в нечеловеческих условиях. В качестве дирижера-постановщика выступил Игнат Солженицын, российско-американский музыкант, сын Александра Солженицына.

10, 11, 12 декабря - Москва, Пашков дом и Дом русского зарубежья. Международная конференция, ее откроет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

11 декабря - Москва:

- Открытие памятника Солженицыну. Как уже писала "РГ", монумент решили поставить к 100-летию со дня рождения литератора, которое весь мир отмечает в этом году. Тихая, во всяком случае, не слишком оживленная улица имени Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) начинается от Таганской площади. От нее рукой подать до Театра на Таганке, с руководителем которого Юрием Любимовым Солженицын близко общался, а с автором одного из знаменитых спектаклей Таганки "Живой" Борисом Можаевым просто дружил еще во время жизни в Рязани.

Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына

От Театра на Таганке несколько шагов до Дома русского зарубежья на улице Нижняя Радищевская, в создании и развитии которого Солженицын принимал самое горячее участие и который сегодня носит его имя. Это одна из самых оживленных культурных площадок Москвы, где ежедневно проходят форумы, конференции, выставки, презентации книг. Таким образом, в районе Таганки появится целый культурный маршрут, связанный с великим писателем.

- Спектакль - юбилейный вечер "Ваш А. Солженицын" в МХТ им. Чехова;

- Спектакль "Красное Колесо" в Театре Армии.

14 декабря состоится открытие Музея-квартиры А. И. Солженицына на Тверской улице в Москве. В той квартире, где он жил со своей супругой Наталией Солженицыной до того, как его арестовали перед высылкой в 1974 году. Основу экспозиции составят мемориальные вещи - те, которые супруга писателя собирала в последние годы его жизни. При этом вещей из детства и юности Александра Исаевича почти нет из-за постоянной смены места жительства.

Кстати

В начале ноября в Миланском государственном университете состоялся круглый стол "Александр Солженицын в Италии. История публикаций и перспективы изучения". Его открыл директор департамента лингвистических и межкультурных исследований Миланского государственного университета Джанни Туркетта. Затем заведующая отделом по изучению наследия Солженицына Дома русского зарубежья Галина Тюрина рассказала о некоторых документах, рукописях и фотографиях, хранящихся в архиве Солженицына. Потом выступили переводчик произведений писателя Серджио Рапетти, доцент Миланского католического университета Мауриция Калузио, профессор Пизанского университета Елена Дундович.

Также в Миланском католическом университете прошел семинар "Роль творчества Солженицына в Италии и Франции", который начался с приветствия декана факультета иностранных языков и литературы Миланского католического университета Джованни Гоббера. Затем своими соображениями о роли в творчестве Солженицына пословиц и поговорок поделился профессор Университета Урбино Джузеппе Гини. После яркого выступления переводчицы "Одного дня Ивана Денисовича" на итальянский язык Орнеллы Дискьяччи (Университет Тушии) о "борьбе" итальянских издательств за право печатать тексты Солженицына рассказали представители Миланского католического университета Эльда Гаретто и Сара Маццуккелли. Следующим докладчиком стал профессор Католического университета Брешии Адриано Делль Аста, который сделал обзор откликов французских первочитателей "Архипелага ГУЛАГ". В заключение семинара выступила доцент филологического факультета Православного Свято-Тихоновского университета, кандидат филологических наук Ирина Мелентьева, рассказавшая о музеях, выставках, конференциях, издательских проектах, памятниках и спектаклях, связанных со 100-летием Солженицына.

А в Институте Франции и Сорбонне прошла Международная конференция и выставка рукописей Александра Солженицына. 

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Александр Солженицын
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