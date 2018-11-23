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23.11.2018 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в Туле погибли три человека

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле жертвами пожара в частном доме стали три человека. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

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Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Единой службы спасения в 3:35. Горел дом на улице Железнодорожная в поселке Барсуки (Большая Тула). Пожарные были на месте уже через десять минут. В 4:15 было ликвидировано открытое горение.

В результате ЧП погибли три человека, детей среди них нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Сгорели дом, автомобиль, деревянный сарай, кирпичный сарай выгорел внутри, у него сгорела и обрушилась кровля.

Пожар тушили 16 человек и три единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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