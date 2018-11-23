Совфед назначил экс-губернатора Владимирской области аудитором СП

Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова стала аудитором Счетной палаты. Такое решение принял в пятницу на пленарном заседании Совет Федерации.

Право назначать главу ведомства и половину аудиторов закреплено за верхней палатой парламента статьей 102 Конституции РФ. Представления на кандидатов направляет в Совет Федерации глава государства.

Профильный комитет по бюджету и финрынкам рассмотрел вопрос накануне и рекомендовал сенаторам "назначить Орлову Светлану Юрьевну на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации", говорится в заключении комитета.

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что кандидатура не нуждается в представлении, ее хорошо знают в Совете Федерации - Орлова проработала в палате 12 лет, из которых девять - в должности вице-спикера. "Она приобрела огромный опыт в качестве губернатора Владимирской области, такой многосторонний опыт, знания будут очень полезны в работе Счетной палаты, где не просто нужно, как бухгалтер, считать, а надо понимать существо, содержание процессов", - считает глава Совфеда. "У вас хороший выбор и хороший вкус, надеюсь, Светлана Юрьевна будет активным и опорным для вас человеком", - добавила она, обращаясь к председателю СП Алексею Кудрину.