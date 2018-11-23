Тамбовчанке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери

Клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет на 15 миллионов рублей дочери туристки из Тамбова, которая умерла в больнице. Об этом сообщает "Вести-Тамбов".

Сотрудники станции скорой помощи в Тамбове начали сбор средств, чтобы помочь семье своей бывшей коллеги Натальи Поповой, которая умерла за границей.

Во время осенних каникул Наталья Попова с дочерью Анастасией и двумя внучками отправилась на отдых в Дубай. На пляже 57-летней женщине стало плохо. В местной больнице ей сделали экстренную операцию в связи с разрывом аорты. Однако после хирургического вмешательства у женщины отказали почки, и она умерла.

Дочери Натальи Анастасии, которая все это время находилась вместе с больной матерью, клиника выставила счет на 15 миллионов рублей, предупредив, что забрать тело покойной в Россию для погребения можно только после полной оплаты счета.

- Мы с мужем смогли насобирать 2 миллиона рублей. Страховка перекрывает тоже около 2 миллионов рублей. Остальная сумма просто непосильна. Я реву, - написала Анастасия в социальных сетях.

Друзья семьи создали группу помощи и объявили сбор средств. Анастасия обратилась в консульство России в ОАЭ, которое начало переговоры с клиникой.

Сотрудники тамбовской станции скорой помощи, где работала Наталья, тоже подключились к сбору средств. Однако пока собранной суммы недостаточно для возвращения тела погибшей на родину.