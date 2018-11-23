Три человека пострадали при пожаре на ГСМ-складе в Москве

В пожаре на складе с горючим в Москве пострадали три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Все трое обратились к врачам после тушения пассажира самостоятельно. Одному из них помощь оказали на месте, двоих госпитализировали. Жизням пострадавших ничто не угрожает.

Как уже сообщала "РГ", пожар произошел на складе, расположенном в Волоколамском проезде. По предварительным данным, там хранилось горючее. За час пожарные смогли локализовать и потушить огонь.