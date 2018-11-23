В Москве произошел пожар на топливном складе

На северо-западе Москвы произошел крупный пожар на складе с топливом.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, горит склад в Волоколамском проезде. Здесь расположена протяженная промзона вдоль железной дороги. По предварительным данным, на складе находится горючее.

Первые данные о пожаре поступили в 17:34. Примерно через час подразделениям МЧС удалось локализовать пожар на 200 квадратных метрах. Недавно поступили данные о полной ликвидации возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.