Новости

Аджика вошла в список памятников культурного наследия Грузии 19:31
В Подмосковье установят втрое больше камер на дорогах 19:27
В Москве произошел пожар на топливном складе 19:26
ОНФ: Ипотечники смогут временно сократить платежи вдвое 19:20
В Ростове отменили концерт рэпера Скриптонита 19:00
Пробки в Москве достигли девяти баллов 18:46
В Москве обеспокоены ситуацией с захоронениями советских воинов в Литве 18:43
Илюмжинов: Наблюдая за матчем Карлсена и Каруаны, можно заснуть 18:26
Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию 18:25
Выставку Бэнкси арестовали в Брюсселе 18:25
Минтранс предложил поэтапный переход на новые правила продажи авиабилетов 18:19
Экс-глава Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки 17:55
Владимир Бортко прокомментировал слова Cергея Шнурова об Украине 17:50
Израиль рассекретил данные о торпедной атаке своей подлодки 17:48
В Краснодаре задержали адвоката за мошенничество на три млн рублей 17:47
Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре 17:33
На Урале педофила-рецидивиста осудили за убийство школьницы 17:25
Алексей Панин рассказал о том, как он смог бросить пить и курить 17:25
Тимошенко: Украинцы массового бегут из страны 17:14
Какую опасность для водителей таят опавшие листья 17:01
В Калининграде главу роддома обвинили в смерти младенца 16:59
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Фонвизинская" 16:58
Полиция прекратила поиски пропавшего актера из "Улиц разбитых фонарей" 16:55
ОНФ: Регионы выделяют слишком мало средств на оплату услуг социальных НКО 16:54
Эксперты выяснили, на какой срок чаще всего дают "шенген" россиянам 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве произошел пожар на топливном складе

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы произошел крупный пожар на складе с топливом.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Владельца сгоревшей "Зимней вишни" объявили в международный розыск

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, горит склад в Волоколамском проезде. Здесь расположена протяженная промзона вдоль железной дороги. По предварительным данным, на складе находится горючее.

Первые данные о пожаре поступили в 17:34. Примерно через час подразделениям МЧС удалось локализовать пожар на 200 квадратных метрах. Недавно поступили данные о полной ликвидации возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд допустил продажу единственного жилья должников
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма
Впервые опубликовано видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии