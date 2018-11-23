В ходе проведения IV регионального социально-экономического форума "Территория развития" Губернатор Алексей Островский вместе с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в формате круглого стола обсудили с руководителями волонтерских организаций Смоленской области основные направления и перспективы развития добровольчества в регионе.

Место проведения встречи - Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова - выбрано не случайно. Работа учреждения направлена на вовлечение детей и молодежи в добровольческую деятельность: здесь проходят патриотические акции, образовательные квесты, Уроки мужества, встречи с ветеранами Военно-Морского флота. Немаловажно, что в январе этого года на базе музея был создан Волонтерский центр Смоленской области.

В рамках круглого стола отмечалось, что в этом году смоленские волонтерские организации принимали участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик "Регион добрых дел", по итогам которого Смоленщина заняла 4-е место среди всех субъектов Российской Федерации и 1-е - в Центральном федеральном округе. Благодаря этому регион получит дополнительную субсидию из федерального бюджета в размере свыше 9,8 миллионов рублей для дальнейшего развития волонтерского движения.

Одним из ключевых направлений волонтерства является поисковое движение. На Смоленщине эта работа ведется с 1989 года. По словам руководителя поискового объединения "Долг", депутата Смоленской областной Думы, советника Губернатора Нины Куликовских, сегодня в регионе действуют 72 поисковых отряда, объединяющих добровольцев в возрасте от 14 до 70 лет. Каждый год поисковики поднимают около 2,5-3 тысяч погибших солдат. Нина Куликовских также отметила, что уникальный опыт Смоленской области - назначение руководителя поискового движения советником Губернатора - теперь стали применять и в других регионах: "Я уже не раз говорила о том, какую полезную и нужную практику ввел Алексей Владимирович Островский. Это придало качественно новый статус поисковому движению в целом и открыло перед нами новые возможности. Отрадно, что этому примеру последовала, в частности, Костромская область, где Губернатор также назначил руководителя регионального отделения поискового движения своим советником".

В свою очередь, глава региона выступил с предложением тиражировать данный опыт в масштабах всей страны. "Будем Вам благодарны, Светлана Витальевна (Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив), если Вы поддержите нашу инициативу, придав ей федеральное звучание".

В дополнение к этому Губернатор особо отметил следующее: "Могу с полной уверенностью констатировать, что на Смоленщине лучшее поисковое движение и одно из лучших и наиболее активных волонтерских движений в стране. При Вашей поддержке, Светлана Витальевна, мы готовы тиражировать наш опыт по организации этой работы в иные субъекты Федерации.

Также хочу особо подчеркнуть, что наш регион - единственный в масштабах России, где в Администрации области по моему решению создано отдельное структурное подразделение - Главное Управление по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Мне кажется, что с учетом значимости и актуальности данного направления было бы правильно распространить эти практики на всю страну".

Кроме того, в числе значимых мероприятий, проводимых на Смоленщине при активном участии волонтерского корпуса, - акция "Бессмертный полк". В этом году на территории региона шествие состоялось в пятый раз, к нему присоединились порядка 35 тысяч жителей областного центра. По словам руководителя регионального исполкома объединения "Бессмертный полк России" Дениса Пестунова, организаторы акции ставят перед собой задачу проводить не только шествия в День Победы, но и иные мероприятия на протяжении всего года. Например, в этом году был организован велопробег "Дорогами Бессмертного полка", маршрут которого проходил по территории нашей области и ряду районов Республики Беларусь. "Эта акция стала своего рода продолжением велопробега Союзного государства "Молодежь России и Беларуси - дорога в будущее Союзного государства", который, к сожалению, больше не проводится. Пользуясь случаем, я хотел бы выступить с предложением организовать российско-белорусское мероприятие, частью которого мог бы стать наш велопробег. Возможно, это будет патриотический лагерь, объединяющий участников из западных регионов России и Республики Беларусь. Считаю, что Смоленская область станет отличной площадкой для реализации такого проекта благодаря удобному географическому положению и нашему большому опыту в части проведения мероприятий подобного формата", - выступил с инициативой Денис Пестунов.

В ходе дискуссии говорили и о том, что большую роль в добровольческой деятельности играет молодежь. Так, созданная в 2016 году в Смоленске организация "Волонтеры-медики" объединяет на данный момент около 500 студентов профильных высших и средних профессиональных образовательных учреждений Смоленска, Вязьмы и Рославля. По словам координатора регионального отделения "Волонтеров-медиков" Антона Коротченко, особой гордостью смоленских добровольцев является проект "Здоровое село", который стал основой Всероссийской акции "Добро в село". "Мы выезжаем в отдаленные населенные пункты Смоленской, Брянской и Калужской областей, благодаря чему у жителей сельской местности появляется возможность попасть на прием к узким специалистам, не приезжая в областные или районные центры. Мы уже организовали 30 выездов, в ходе которых консультации и медицинскую помощь получили около 6,5 тысяч человек", - рассказал Антон Коротченко.

В продолжение встречи ее участники обсудили региональные образовательные программы и проекты, ориентированные на подготовку добровольцев и реализацию мероприятий для различных возрастных и статусных категорий волонтеров. В их числе - профильная смена "Областные сборы добровольцев "Волонтеры Смоленщины" (для начинающих волонтеров из всех муниципальных образований в возрасте от 14 до 17 лет), региональный образовательный форум "СМОЛА" (участники от 18 до 30 лет), областная Школа волонтера (для организаторов волонтерской деятельности), региональный ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей на территории Смоленской области (для волонтеров-поисковиков), ресурсный центр "Перспектива" (для волонтеров социального направления и организаторов волонтерской деятельности).

Помимо этого, в марте нынешнего года был создан Межведомственный Совет по развитию добровольчества, который координирует работу всех сторон, заинтересованных в поддержке волонтерства. В его состав входят представители органов исполнительной власти, а также руководители некоммерческих организаций (ресурсного центра "Перспектива", Центра поиска пропавших людей (Поисково-спасательный отряд "Сальвар"), Центра психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям "Ради будущего", регионального отделения "Волонтеры-медики").

Комментируя прозвучавшую информацию, Светлана Чупшева подчеркнула: "Когда Губернатор - профессионал, вся работа проводится комплексно и системно. Мы, кстати, внедряем стандарты по развитию добровольчества в 50 регионах, а Смоленская область, насколько я убедилась сегодня, дает новые пункты для этих стандартов, связанные с вопросами, которые нами не учтены. Я вижу, действительно, эффективные решения на уровне Администрации области, которые помогут качественно поддержать волонтеров региона".