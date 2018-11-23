В Воронеже выставили на продажу квартиру лидера "Сектора Газа"

"Двушка" в микрорайоне ВАИ, где часто бывал основатель популярной панк-группы Юрий Хой (настоящая фамилия - Клинских), выставлена на продажу. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости "Этажи".

Квартира общей площадью 52,7 квадратного метра расположена в доме 1988 года постройки на улице Иркутской, 68 - на промышленной окраине Воронежа. Местный народный топоним - Сектор Газа - Юрий использовал для названия своей группы. Ее нехитрые песни ("Туман", "Пора домой", "30 лет", "Демобилизация") до сих пор любят по всей России. Поклонники ежегодно посещают могилу Хоя на Левобережном кладбище в Воронеже.

В "двушке" жили родители музыканта, но собственником числился он сам. Юрий умер в 2000 году в возрасте 36 лет, его мама - в 2017-м. Однако в квитанции на оплату коммунальных ресурсов за минувший март, фото которой приложено к описанию объекта, плательщиком значится по-прежнему Юрий Николаевич Клинских. Другие снимки подтверждают, что Хой бывал в этой квартире и за минувшие годы в ней мало что изменилось. Старую мебель нынешние собственники заберут, но "те самые" обои в цветочек и кафель на кухне останутся.

Изначально риэлторы выставили планку в три миллиона рублей (что заметно выше рыночной цены на аналогичное жилье на Иркутской). Кадастровая стоимость квартиры - около 1,75 миллиона. Но сейчас в объявлении значится символическая сумма - тысяча рублей.

"Эта квартира не просто жилой фонд, это память об артисте в каждой вещи. Приоритет в праве покупки квартиры однозначно отдан ценителям и фанатам Сектора. Наша цель не продать квадратные метры, но передать этот объект в руки людей неравнодушных, способных сохранить и преумножить культурное наследие великого человека. Рассмотрим все предложения по покупке", - сообщают продавцы.