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23.11.2018 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Верховный суд признал законной программу реконструкции в Кунцеве

Текст: Любовь Проценко

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, утвердившее строительство 26-этажного дома в районе Кунцево, которое ведет группа компаний ПИК. Апелляцию заявителей, выступивших против стройки, он оставил без удовлетворения, поддержав ранее принятое решение  Мосгорсуда.

Фото: Сергей Куксин
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"Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы работы проходили в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей", - заявил начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов.

Напомним, речь идет о строительстве муниципального дома исключительно под переселение. Ни один квадратный метр в нем продан не будет, заявляют в компании. Переселенцам будет передано 240 тысяч квадратов жилой площадь. Снести же прежние 37 старых пятиэтажек здесь было решено потому, что, согласно генплану Москвы, она находится в зоне реставрации.

Субъекты Федерации уполномочены планировать территории, отметил на заседании суда представитель Генпрокуратуры. А порядок принятия нормативного акта согласно части 2 статьи 11 закона Москвы и согласно Генплану Москвы соблюден.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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