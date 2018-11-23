Верховный суд признал законной программу реконструкции в Кунцеве

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, утвердившее строительство 26-этажного дома в районе Кунцево, которое ведет группа компаний ПИК. Апелляцию заявителей, выступивших против стройки, он оставил без удовлетворения, поддержав ранее принятое решение Мосгорсуда.

"Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы работы проходили в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей", - заявил начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов.

Напомним, речь идет о строительстве муниципального дома исключительно под переселение. Ни один квадратный метр в нем продан не будет, заявляют в компании. Переселенцам будет передано 240 тысяч квадратов жилой площадь. Снести же прежние 37 старых пятиэтажек здесь было решено потому, что, согласно генплану Москвы, она находится в зоне реставрации.

Субъекты Федерации уполномочены планировать территории, отметил на заседании суда представитель Генпрокуратуры. А порядок принятия нормативного акта согласно части 2 статьи 11 закона Москвы и согласно Генплану Москвы соблюден.