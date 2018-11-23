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23.11.2018 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирского врача осудили за операцию без очков

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Суд во Владимирской области вынес обвинительный приговор врачу, который без очков провел операцию, закончившуюся гибелью пациентки, сообщает облпрокуратура.

Фото: depositphotos.com
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Как выяснилось на следствии и в суде, 30 октября прошлого года 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог Собинской районной больницы участвовал в проведении операции по интубации трахеи 45-летней женщине.

У доктора было плохое зрение, однако он решился проводить медицинскую манипуляцию без очков.

- Он самонадеянно и легкомысленно рассчитывал, что его 30-летний профессиональный опыт поможет ему избежать нежелательных последствий и справиться с ситуацией, - сообщили в прокуратуре.

Слабовидящий доктор несколько раз безуспешно пытался ввести пациентке интубационную трубку, в результате чего повредил ткани пищевода и трахеи женщины. После этого у пациентки началось воспаление, и она умерла.

Доктор признал вину и раскаялся. С учетом позиции прокурора суд признал врача виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В качестве наказания врача приговорили к одному году и десяти месяцам ограничения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Халатность врачей
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