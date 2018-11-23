Два жителя КНР осуждены за попытку вывезти из Читы 81 слиток золота

Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор двум гражданам Китая, которые попытались вывезти из России 81 золотой слиток.

В мае этого года они приехали в Читу, где купили у соотечественника драгоценный металл. Его хотели вывезти на родину и выгодно перепродать.

"6 июня ночью злоумышленники прибыли на территорию таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни. Они попытались перевезти золото через границу, спрятав его в багажнике автомобиля под управлением водителя, не осведомленного об их планах", - говорится на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Но таможенники нашли пакет с 81 золотым слитком. Их вес превышал четыре килограмма, а стоимость - десять миллионов рублей.

В суде подданные КНР с обвинением не согласились, попытавшись оправдаться незнанием правил приобретения и перевозки золота. Данные во время следствия признательные оправдания объяснили тем, что переводчик неверно изложил их версию.

Но все это не помогло. Один из подсудимых отправится в колонию общего режима на шесть лет и шесть месяцев, второй - на шесть лет. Вдобавок оба должны выплатить штрафы - 600 и 500 тысяч рублей соответственно.

Изъятое золото конфисковано в доход государства.