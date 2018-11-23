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23.11.2018 04:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Китай и Россия ускоряют строительство моста через реку Амур

В китайском городе Хэйхэ на площадке строительства первого трансграничного автодорожного моста через реку Амур между КНР и РФ продолжается сборка и сварка первой стальной продольной балки.
Фото: partnery.cn
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Мост состоит из 52 стальных продольных балок длиной от трех до 12 метров, а после сварки общая длина моста будет достигать 536 метров.

Сварка первой стальной продольной балки идет благополучно. Также была завершена установка 12 комплектов гусеничных гидравлических домкратов.

Ожидается, что стальные стрингеры будут выдвинуты в начале декабря этого года.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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