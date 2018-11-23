На Камчатке инспекция труда начала проверку после крушения судна

Внеплановую выездную проверку начала госинспекция труда в Камчатском крае в отношении владельца сухогруза "Анатолий Крашенинников", потерпевшего крушение в Охотском море.

Как сообщается на сайте ведомства, в случае, если будет установлено, что предприниматель нарушал трудовое законодательство, его могут привлечь к административной ответственности. Замечания при этом будет необходимо устранить.

Напомним, 9 ноября судно затонуло в Охотском море. Спасти удалось десять человек. Долгое время продолжались поиски еще трех - капитана, вахтенного помощника и вахтенного механика. После опроса очевидцев следователи установили, что они не смогли выбраться с корабля.

Также после катастрофы стало известно, что "Анатолий Крашенинников" шел с неучтенными пассажирами.

Расследуется уголовное дело. Рассматриваются три версии случившегося: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.