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23.11.2018 04:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скоростную магистраль Харбин - Муданьцзян ввели в пробную эксплуатацию

Высокоскоростная железнодорожная линия Харбин-Муданьцзян вошла в фазу эксплуатационных испытаний. Официально открыть ее планируют к концу этого года.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

Одновременно с этим проводятся испытания ускорения движения по связанной с ней железной дороге Муданьцзян - Суйфэньхэ. Это означает, что пункт пропуска Пограничный (РФ) - Суйфэньхэ (КНР) вступает в эпоху развития скоростных поездов.

Фото: partnery.cn
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Высокоскоростная железная дорога Харбин - Муданьцзян проходит через горнолыжный курорт Ябули, городок кино и телевидения "Вэйхушань" в поселке Хэндаохэцзы и другие известные достопримечательности провинции Хэйлунцзян.

После открытия и начала эксплуатации эта транспортная линия станет зимним туристическим маршрутом. Самое быстрое время движения поезда из Харбина в Муданьцзян будет занимать не чуть больше четырех часов, а два.

Кстати

Магистраль Харбин - Муданьцзян связана с высокоскоростными железными дорогами Харбин - Цицикар и Муданьцзян - Суйфэньхэ, а также со строящейся высокоскоростной железной дорогой Муданьцзян - Цзямусы. Таким образом формируется транспортно-экономический круг в один-два часа с Харбином в качестве центра, что имеет большое значение для ускорения торговых обменов между Россией и Китаем.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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