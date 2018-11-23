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23.11.2018 10:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии инвалид четверть века не мог получить паспорт

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Бурятии инвалид-колясочник получил паспорт спустя 25 лет после его потери. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека республики, мужчина жил без паспорта с 1993 года и оформить документ сумел только после вмешательства омбудсмена.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как рассказали в ведомстве, за помощью к ним обратилась дочь колясочника. Выяснилось, что у него был паспорт, выданный еще в СССР. Получил мужчина его еще в Киргизии. Но в лихие 90-е его украли неизвестные.

Несколько лет назад мужчина стал инвалидом. Он не может ходить и перемещается только на коляске. Ему нужны дорогие лекарства. Но для их получения нужно оформить льготы. С паспортом он теперь начнет получать пенсию и социальные льготы.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия
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