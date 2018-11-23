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23.11.2018 05:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии экологи проверят новые сообщения о загрязнении реки Вилюй

Текст: Владимир Таюрский

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии организовало проверку сообщений местных жителей о возможном повторном загрязнении реки Вилюй.

Жители Сунтарского района сообщили, что поверх льда в реке начала просачиваться грязная вода. Как сообщила пресс-служба Минэкологии республики, для выяснения причин этого подразделения на местах обследуют состояние реки и ее притоков.

Фото: Петр Чернов / РИА новости
На нескольких реках Якутии появились крупные загрязнения

В частности, Мирнинскому комитету государственного экологического надзора поручено организовать обследование акватории и береговой линии притока Вилюя - реки Ирелях, а также провести отбор проб воды. Аналогичные поручения даны Нюрбинскому комитету и Сунтарской инспекции государственного экологического надзора. Госинспекторы должны произвести отбор проб воды и льда из реки Вилюй в районе города Нюрба, сел Сунтар и Вилючан.

Пристальное внимание местных жителей и экологов к состоянию Вилюя и его притоков связано с тем, что в августе из-за прорыва дамб сюда хлынула грязь из дражных водохранилищ алмазодобывающей компании. Более месяца в реках отмечались повышенные в разы концентрации взвесей и металлов. Жители прибрежных районов были предупреждены о том, что опасно не только использовать эту воду самим, но даже поить ею скот. Ущерб от прорыва дамб предварительно оценен почти в 27 миллиардов рублей, окончательную сумму определит суд.

Две недели назад Минэкологии республики уже проверяло сообщения о том, что вода в Вилюе окрасилась в желтоватый цвет. Были отобраны пробы. Первые анализы показали, что опасных веществ там нет, возможно, изменение цвета связано с природными явлениями. Сейчас на лед просачивается вода коричневого цвета. Информацию о результатах очередной проверки в министерстве пообещали обнародовать.

Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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